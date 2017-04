U19:

TSG Wieseck – Germania Schwanheim 2:3 (0:2)

Die Germania ging zunächst durch einen Doppelpack von Dario Stange in der 25. und 36. Minute mit einer 0:2 Führung in die Halbzeitpause. Ziad Salem El Feitori (46. Min.) und Salomon Becher (62. Min.) konnten in der 2.Halbzeit für die Gastgeber ausgleichen, ehe wiederum Dario Stange in der 66. Minute für den Treffer zum 2:3 Auswärtssieg der Schwanheimer sorgte .

U17:

SG Rosenhöhe Offenbach – SG Kelkheim 2:2 (2:1)

Die Gastgeber gingen durch Rasim Bulic (7. Minute) und Aymane Boudchuch (36. Min.) mit 2:0 in Führung. Bereits in der 37. Minute gelang Kelkheim der Anschlusstreffer. Mit dem Ergebnis von 2:1 ging man in die Halbzeitpause. In der 2. Halbzeit (68. Min.) konnten die Gäste zum 2:2 Endstand ausgleichen. Beide Kelkheimer Torschützen sind leider nicht bekannt.

U15:

SG Kelkheim – SG Eintracht Frankfurt U14 0:2 (0:1)

Die Treffer zum Auswärtssieg der SGE sind leider nicht bekannt.