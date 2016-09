U19:

Germania Schwanheim – SV Darmstadt 98 2:1 (2:1)

Die Gäste gingen in diesem Spitzenspiel (beide Mannschaften punkt- und torgleich auf dem 1. Platz) in der 25. Minute durch Luki Matondo mit 0:1 in Führung. Jan Luca Grölz erzielte jedoch durch seine beiden Treffer in der 29. und 45. Minute noch vor der Halbzeitpause den 2:1 Endstand für die Gastgeber.

U17:

SG Kelkheim – TS Ober-Roden 3:1 (1:0)

Die Kelkheimer Torschützen sind nicht bekannt.

Für die Gäste traf Ruan Sonnen in der 64. Spielminute.

U15:

JFV Viktoria Fulda – SG Kelkheim 7:2 (2:0)

Für die Gastgeber trafen Sebastian Bullemer (7./32. Min.), Moritz Günther (32. Min.), namentlich nicht bekannter Spieler (40./57./65. Min.) und Johannes Kuttler (68. Min.).

Für Kelkheim waren Tom Schiller (42. Min.) und Leander Böer (53. Min.) erfolgreich.