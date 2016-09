Folgende Nachricht erreichte den Mittelkreis:

Der Hessischer Fußball-Verband lädt zusammen mit seinen DFB-Stützpunkttrainern in Südhessen am Montag den 19.09.16 zum 27. DFB-Info-Abend ein. Im Rahmen eines Demonstrationstrainings zum Thema „Frontales 1 gegen 1 – Offensive“ werden die DFB-Trainer Leo Caic, Önder Civelek und Philippe Kabo dazu eine Muster-Trainingseinheit für die Altersklasse der D-/C-Jugendlichen in Theorie und Praxis durchführen. Im Anschluss an die Trainingseinheit findet eine kurze Nachbesprechung statt, die Gelegenheit bieten soll, mit den Stützpunkttrainern über die Trainingseinheit zu diskutieren und weitere nützliche Informationen zur Trainingsplanung und -gestaltung einzuholen. Alle Teilnehmer erhalten einen Teilnahmenachweis und nach Verfügbarkeit eine entsprechende Informationsmappe des DFB mit wertvollen Trainingstipps.

Der Info-Abend wird zudem als Fortbildung (drei Unterrichtseinheiten) für alle Trainer bis einschließlich zur Ausbildungsstufe Trainer-B-Lizenz anerkannt. Das Training wird mit den Stützpunktspielern des Jahrgangs 2005 durchgeführt. Interessierte Trainer können ohne Voranmeldung um 17.25 Uhr zum Bad-Sodener Sportplatz (Kelkheimerstr. 74 / 65812 Bad-Soden) kommen. Das Training beginnt um 17:30 Uhr und endet ca. um 19:00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

DFB-Talentförderung

Stützpunkt Bad-Soden