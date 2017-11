U19-Hessenliga:

Germania Schwanheim – FSV Frankfurt

1:2 (0:0)



Die Germania ging gegen den Favoriten in der 74. Spielminute durch Cherano Willeführ mit 1:0 in Führung, die Adrian Schulze Solano zunächst in der 82. Minute zum 1:1 ausglich und dann in der Nachspielzeit (90+2. Min.) mit seinem 2. Treffer den Sieg des FSV sicherte.

U17-Hessenliga:

SG Kelkheim – SV Wehen Wiesbaden 0:1 (0:1)

Den Siegtreffer der Gäste erzielte Noel Eichinger in der 29. Spielminute.

U19-Verbandsliga:

TuS Hornau – VfB Ginsheim 4:1 (1:1)



Die Hornauer Torschützen wurden nicht genannt.

Für die Gäste traf Alexander Lewandowska in der 18. Spielminute zur 0:1 Führung.

U15-Verbandsliga:

Germania Weilbach – SV Wehen U14 0:5 (0:4)

Die Torschützen wurden nicht genannt.

SG Orlen – SG Kelkheim 1:1 (1:1)

Die Gäste gingen in der 22. Spielminute mit 0:1 in Führung (Torschütze nicht bekannt).

Die Gastgeber glichen in der 33. Spielminute durch Ousmane Phillipe Barry zum Endstand von 1:1 aus.