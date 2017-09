am 4. September 2017

am 4. September 2017 —

U19:

FC Bayern Alzenau – Germania Schwanheim

1:1 (0:0)

Die Germania ging in der 63. Spielminute durch den Treffer von Okan Behcet Erdogan in Führung, musste aber in der 79. Minute durch einen Strafstoß den Ausgleichstreffer von Luca Bergmann zum Endstand von 1:1 hinnehmen.

U17:

SG Kelkheim – 1. FC 06 Erlensee 2:1 (1:0)



Ferdinand Scholl brachte die SG Kelkheim in der 11. Spielminute mit einem Strafstoß mit 1:0 in Führung, die Pascal Deanovic kurz nach der Pause (47. Min.) auf 2:0 ausbaute. Erlensee gelang dann in der Nachspielzeit (80+1. Min.) noch der Anschlußtreffer zum 2:1.