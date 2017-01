am 1. Januar 2017

am 1. Januar 2017 —

Der Mittelkreis wünscht allen Lesern ein frohes neues Jahr!!!

Folgende Pressemitteilung erreichte den Mittelkreis vom FC Eddersheim:

Rouven Leopold wird neuer Trainer des FC Eddersheim

Der FC Eddersheim hat einen neuen Trainer verpflichtet! Zudem wurden weitere Personalien geklärt!

Nach dem Rücktritt von Andreas Schreier kurz vor Weihnachten hat der FC Eddersheim einen Nachfolger verpflichtet. Rouven Leopold übernimmt das Trainer-Amt der Verbandsliga-Mannschaft nach der Winterpause. Zuletzt trainierte der 40 Jahre alte Glashüttener den ehemaligen Hessenligisten 1. FC Eschborn. Zuvor war Leopold lange Jahre als Spieler für die Eschborner in der Hessen- und Regionalliga aktiv. „Wir freuen uns, dass wir mit Rouven Leopold unseren Wunschkandidaten verpflichten konnten“, sagt der Sportliche Leiter Erich Rodler.

Rouven Leopold übernimmt die Mannschaft mit Beginn der Vorbereitung auf die Restrunde ab dem 16. Januar.

Die Besetzung des Cheftrainerpostens ist derweil aber nicht die einzige neue Personalie an der Staustufe. Mit Christian Rottenau bekommt Rouven Leopold auch einen neuen Co-Trainer. Rottenau – seit 15 Jahren beim FCE – folgt auf Christian Neubauer, der dem FC Eddersheim aber weiter erhalten bleibt – nur in anderer Position. Ab sofort wird Neubauer gemeinsam mit Erich Rodler die Sportliche Leitung bilden. „Mit Christian Rottenau konnten wir einen langjährigen und verdienten Spieler des FC Eddersheim weiter im Verein einbinden. Und dass Christian Neubauer irgendwann in die Sportliche Leitung eingebunden werden soll, war schon länger ein Gedanke des Vereins. Beide Veränderungen wurden nun etwas früher als gedacht umgesetzt.“, erklärt der Sportliche Leiter Erich Rodler.

Der FC Eddersheim nimmt an den Hallenturnieren in Sulzbach (7. Januar) und in Kriftel (Offensiv-Cup, 14. Januar) teil. Dort wird die Mannschaft vom Duo Neubauer/Rottenau betreut.