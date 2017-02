Die 2.Mannschaft des SV Ruppertshain (C-Liga MTK) sucht noch Testspielgegner für die Zeit bis zum 23.2.!

Ob unter der Woche oder am Wochenende sowie ob Auswärts oder in Ruppertshain ist für uns alles Vorstellbar.

Anstoßzeiten an Werktagen ab 19:30 und an Sonntagen zu gängigen Zeiten.

Infrage kommen Mannschaften bis zur B-Liga.

Sonntag der 19.2 ist bereits vergeben.

Bei Interesse meldet Euch bitte bei Trainer Horst Hofmann 0172/ 978 59 35