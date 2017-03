Die erste Halbzeit des Auswärtsspiels des TV Wallau bei DJK Flörsheim II war ausgeglichen und spielte sich meist zwischen den beiden Strafräumen ab. Die Gastgeber versuchten zwar mit schnellen Kombinationen und einem kraftvollen Spiel, die Wallauer Defensive in Schwierigkeiten zu bringen, diese war aber immer gut postiert und ließ keinen richtigen Abschluss zu. Erst gegen Ende der ersten Hälfte ergaben sich die ersten nennenswerten Torchancen. Zuerst scheiterte der Wallauer Neuzugang Natalello (40.) nach einem guten Zuspiel von Platzek-Hoffmann mit einem Schuss von halb links über die Latte dann setzte sich auf der anderen Seite El Ghazi über links durch, schoss aber aus spitzem Winkel knapp neben den rechten Wallauer Torpfosten.

Die Flörsheimer konnten dann nach der Pause nach einem idealen Pass von Hamida durch Wenning (47.) in Führung gehen, der dem Wallauer Tormann Fischer keine Chance ließ. Derselbe Wenning, der die letzte Saison noch für den TV Wallau spielte, profitierte dann von einem versprungenen Ball in der Wallauer Abwehr und erhöhte ins kurze Eck auf 2 : 0. Erst jetzt schienen die Wallauer Spieler nach der Pause wieder alle auf Betriebstemperatur zu sein, denn danach eroberten sie immer wieder den Ball und zwangen die Gastgeber in die Defensive. Auch die Einwechslungen von Körner für Hoffmann und T. Starke für Platzek-Hoffmann (beide 63.) belebten das Wallauer Spiel. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte fand Körner (70.), der allein auf den Flörsheimer Tormann Can zulief, vom Schiedsrichter aber wegen angeblicher Abseitsstellung zurück gepfiffen wurde. Der schlecht postierte Schiedsrichter entschied “im Zweifel für den Abwehrspieler”, Flörsheims Schlussmann parierte aber auch den Schussversuch von Körner. Der kurz zuvor für Platzek-Hoffmann eingewechselte T. Starke schickte dann aber kurz danach Schneider steil (73.), der die dauernden Angriffsbemühungen der Wallauer endlich mit dem Anschlusstreffer belohnte. Die Flörsheimer konnten die Ordnung in den eigenen Reihen durch den Druck, den die Wallauer jetzt aufgebaut hatten, nicht mehr herstellen, was zur nächsten Torchance für Wallau führte. Einen von Kaletsch in den Strafraum geflankten Ball konnten die Flörsheimer nicht aus der Gefahrenzone bringen und der eine Minute zuvor eingewechselte Luft traf aus 5 Metern zum 2 : 2 Ausgleich sehr zur Verwunderung von Tormann Can, der auf der Linie blieb und Afzali, der am langen Pfosten sicherte! Schiedsrichter Kevin Trautner aus Frankfurt entschied aber unbegreiflich auf Abseits! Natürlich nutzten die Proteste der Mannschaft und von Trainer Feix nichts mehr. Die weiteren Angriffsbemühungen des TVW brachten keine richtige Gefahr mehr für das Flörsheimer Tor, mehr noch diese profitierten von den sich jetzt bietenden Räumen und erzielten durch Thissen in der Nachspielzeit noch den dritten Treffer. Der Sieg war aber bedingt durch eine krasse Fehlentscheidung des Schiedsrichters, der die Wallauer genau in der Phase des Spiels stoppte, als die Flörsheimer nicht mehr viel entgegen zu setzen hatten.

Es spielten: TV Wallau: Fischer, Meier, Kaletsch, Schneider, Donatello (83. Luft), Ferrenbach, A. Starke, M. Jung, Platzek-Hoffmann (63. T. Starke), Hoffmann (63. Körner), Banert . ETW Ronde

DJK Flörsheim II: Can, D. Imlau, Afzali, Ilker, Deutzer, Benhadi, Hamida, Thissen, El Ghazi, Wenning, Rahmani.

Ersatzspielr: Konstantinidis, T. Capan, O. Capan.