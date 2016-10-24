Gruppenliga
Sonntag 23.10.16
VfB Unterliederbach : Tura Niederhöchstadt 2:0 (2:0)
VfB Unterliederbach: Ronny Zimmer, Guenduez Can Cosar, Jackie Lee Reljic, Mohamed Asbai, Lukas Knell, Said Naimi, Nabil Kabbouz, Alexandros Stergiou (78.Min. Branko Danka), Karim Bouzakri (90. Min. Marius Troll), Huanito Rreshka, Tugay Kaliskan. Trainer: Goran Dadic
Tura Niederhöchstadt: Marc Klüpfel, Armando Aguirre (75. Min. Ali Keban), Atahan Salmanel, Nebil Kaplan, Justin Rossmann (70. Min. Ismail Bueyuekyarma),Timo Gschwender, Marco Müller, Ayoub Mansouri (63. Min. Pascal Fischer), Dane Krekovic, Björn Roth, Zakaria Zeudmi. Trainer: Carsten Ache
Tore:1:0 Lukas Knell (18.) 2:0 Said Naimi (45.)
Germania Weilbach : SV Rot-Weiss Hadamar II 0:2 (0:1)
Tore: 0:1 Tsukasa Kitano (8.) 0:2 Marcel Löbach (77.)
SC Meso-Nassau Wiesbaden : TUS 03 Beuerbach 1:1 (1:1)
Tore: 1:0 Elias Benchallal (12.) 1:1 Dennis Hertling (29.)
TUS Hahn : SG Walluf 6:0 (1:0)
Tore: 1:0 Mike De Sousa (20.) 2:0 Markus Schmidt (49.) 3:0 Tim Flemming (55.) 4:0 Mike De Sousa (70.) 5:0 Ali Naghsh-Ajpisheh (84.) 6:0 Simon Heintz (88.)
SV Wiesbaden 1899 : SV 08 Neuenhain 0:0 (0:0)
Tore: 0:0
Spvgg. 1922 Eltville : SV 1913 Niedernhausen 0:2 (0:1)
Türk. Hattersheim : SG 01 Höchst 0:3 (0:1)
FC Waldbrunn : FSV Hellas Schierstein 3:2 (1:1)
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