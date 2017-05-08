Sonntag 07.05.17
VFB Unterliederbach : SG 01 Höchst (4:1 (1:1)
VFB Unterliederbach: Daniel Knapschinski, Celal Yesil, Tugay Caliskan (83. Min. Branko Danka), Krzysztof Bilski, Nabil Kabbouz, Mohamed Asbai (70. Min. Hueseyn Yalcin), Caner Yesil, Alexandros Stergiou, Guenduez Can Cosar, Muhamed Sabic (75. Min. Karim Bouzakri), Jackie Lee Reljic, Yassin Araychi. Trainer: Michael Drogi
SG 01 Höchst: Izzet Sen, Bakary Williams Sidibe (80. Min. Marcel Hartmann), Marvin da Silva (57. Min. Dominik Ortega Tapia), Serkan Akinci, Amin Anedam (73. Min. Yuecel Corapci), Julien Antinac, Daniel Aguirre, Ahmed Akkazene, Okan Aydinlandi, Marven Taylor, Kenny Winter. Trainer: Mustafa Ichaoui
Schiedsrichter: o.A.
Tore: 0:1 Bakary Williams Sidibe (10.) 1:1 Muhamed Sabic (30.) 2:1 Celal Yesil (52.) 3:1 Karim Bouzakri (87.) 4:1 Guenduez Can Cosar (89.) Strafstoß
TUS Hahn : SV Rot-Weiss Hadamar II 0:1 (0:0)
Tore: 0:1 Tsukasa Kitano (69.)
Spvgg. 1922 Eltville : TUS 03 Beuerbach 0:3 (0:2)
Tore: 0:1Dennis Hertling (5.) 0:2 + 0:3 Florian Scheib (27. + 69.)
FC Waldbrunn : SV 1913 Niedernhausen 4:2 (2:0)
Tore: 1:0 Steffen Moritz (17.) 2:0 Lukas Scholl (43.) 2:1 Manuel Ulm (50.) Strafstoß 3:1Patrik Schenk (58.) Eigenrtor 4:1 Christian Mehr (72.) 4:2 Quesada Nico Hernandez (88.)
SV Wiesbaden 1899 : FSV Hellas Schierstein 2:3 (1:1)
Tore: 1:0 Nikolaos Poursanidis (21.) 1:1 + 1:2 Edis Sikiric (45. + 55) 2:2 Atakan Biskin (58.) 2:3 Edis Sikiric (68.)
Germania Weilbach : SV Weyer 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Yannik Hünerbein (28.) 1:1 Nick Marvin Schlotterer (72.) 1:2 Yannik Hünerbein (77.)
SC Meso-Nassau Wiesbaden : SG Walluf 3:0
Türk. Hattersheim : SV 08 Neuenhain 1:2 (0:2)
SG Kirberg/Ohren/Nauh. : Tura Niederhöchstadt 0:2 (0:1)
2 Kommentare von "Gruppenliga vom 7.5.2017"
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DERBYSIEGER DERBYSIEGER
Sen schlechtester Mann auf dem Platz mit größter Klappe
„Heute zeigen wer ist der beste in Frankfurt“
Freund, schau mal auf die Tabelle und schweig, da half auch die Einwechslung von eurem „Präsident“ nichts
Heja VFB Heja VFB