SV Zeilsheim – Germania Weilbach 0:4 (0:2)

Die Weilbacher Tore schossen Eduard Hert (15. Min.), Daniel Andreas (34. Min.), Rui-Filipe Aleixo da Silva (56. Min.) und Filipe Loureiro (58. Min.).

DJK Hattersheim – SV Kriftel 4:5 n.E. (1:0/1:1)

Die DJK ging in der 31. in. durch Vito Nicolosi in Führung, die Kriftel in der 41. Min. (Torschütze ?) zum Endstand von 1:1 in der regulären Sielzeit ausglich. Im Elfmeterschießen entschied Kriftel letztendlich die Begegnung für sich.

SG Bad Soden – SFD Schwanheim 7:5 (3:4)

Die Tore für die Gastgeber teilten sich Phil Franz Sierczek (15./33. Min.), Konrad Wooning (17./47. Min.), Jakob Petry (39./64. Min.) und Bilal Akiska (46. Min.).

Für die Gäste waren Kevin Schosser (2. Min.), Mousa Quasichani (19. Min.), Tim Späne (27. Min.), Elias Munoz Gutierrez (35. Min.) und Timo Heikamp (36. Min.) erfolgreich.

TuRa Niederhöchstadt – Viktoria Kelsterbach 4:1 (2:0)

Dreifacher Torschütze für die TuRa war Philipp Nocht (21./28./50. Min.) und ein unbekannter Spieler in der 46. Spielminute.

Der Kelsterbacher Torschütze ist ebenfalls nicht bekannt.