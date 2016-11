SV Zeilsheim – SG Kelkheim II 2:2 (2:0)

Das Spitzenspiel (3. gg. 2.) endete remis. Während Adrian Bauer für den SVZ doppel traf (23./27. Min.), sind die Kelkheimer Torschützen nicht bekannt.

Viktoria Kelsterbach – SG Sossenheim 1:1 (1:1)

Dominic Kneisel brachte die Viktoria in der 22. Min. per Strafstoß mit 1:0 in Führung, die Stany Otshudi in der 32. Min. für Sossenheim zum Endstand von 1:1 ausglich.

SV Kriftel – DJK Hattersheim 0:3 (0:1)

Karim Garcia Bernardez (26./38. Min.) und Navid Asisi (56. Min.) schossen die Gäste zum Sieg.

FC Marxheim – SG Oberliederbach 4:1 (3:0)

Die Torschützen des Maexheimer Tabellenführers wurden nicht genannt.

Für die SGO war Sebastian Bott (59. Min.) erfolgreich.

FV 08 Neuenhain – Germania Schwanheim 3:3 (1:2)



Die Torschützen für Neuenhain waren Adrian Rui (22. Min.) und Moritz Prager (48./65. Min.).

3-facher Torschütze für die Germania war Mostapha Boudouh (10./26./37. Min.).