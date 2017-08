TuRa Niederhöchstadt – SFD Schwanheim

2:1 (1:1)

Die Torschützen der TuRa wurden nicht genannt.

Sam Steinheil erzielte das Tor für die SFD in der 18. Spielminute.

SV Kriftel – FV 08 Neuenhain 3:1 (2:0)



Für Kriftel waren Henrik Huget (22. Min.), Pascal Fuchs (33. Min.) und Noah Lüders (56. Min.) erfolgreich.

Filip Tomic traf in der 59. Spielminute für die Gäste aus Neuenhain.

SG Oberliederbach – Germania Schwanheim 2:3 (1:3)



Die Gäste gingen schon sehr früh (1./8. Min. -Torschütze unbekannt) und Emir Yener (2. Min.) mit 0:3 in Führung, die Nick Sören Franke (16. Min.) und Younes Karouia (49. Min. für die Gastgeber nur noch auf 2:3 verkürzen konnten.

SV Zeilsheim – Germania Weilbach III 3:1 (1:1)



Zeilsheim ging in der 25. Minute duch einen namentlich nicht bekannten Spieler mit 1:0 in Führung, die Weilbach in der 31. Min. durch Benjamin Bednarek zum 1:1 Halbzeitstand ausglich. In der 2. Spielhälfte schossen dann Ksawery Orlik (54. Min.) und Andre Schwabe (66.Min.) die Hausherren zum 3:1 Sieg.

Spvgg. Hochheim – DJK Hattersheim 4:2 (2:2)



Beide Mannschaften gaben die Torschützen nicht bekannt.

FC Marxheim – Viktoria Kelsterbach 3:0 Wertung

-Kelsterbach ist nicht angetreten-