FV 02 Biebrich – FC Schwalbach 5:2

Die Torschützen sind leider nicht bekannt.

VFJ Hünstetten/Würges – Germania Weilbach II 3:2 (2:1)

Die Gastgeber gingen bereits in der 1. Min. durch Antoine Hille und in der 2. Min. durch einen namentlich nicht bekannten Spieler mit 2:0 in Führung. Sebastin Bartelt konnte dann durch seine beiden Treffer in der 26. und 42. Minute für Weilbach zum 2:2 ausgleichen. Joel Bäusch gelang dann jedoch in der 50. Spielminute für die Gastgeber der Siegtreffer zum 3:2.

FSV Winkel – VfB Unterliederbach 1:3 (1:1)



Der Torschützen des FSV Winkel ist nicht bekannt.

Die Tore des VfB erzielten Dominik Haller (13. Min.), Emre Yavuz (62. Min.) und Mohamed Aanouz (67. Min.).