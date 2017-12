U17:

SG Oberliederbach – SV 07 Kriftel 4:5 (2:1)



Die SGO ging in der 9. Spielminute durch Timo Thieme mit 1:0 in Führung, die Mika Binzen für Kriftel in der 32. Minute per Strafstoß zum 1:1 ausglich. In der Folgezeit gingen die Hausherren durch die Treffer von Elias Davila (38. Min.), Noah Braun (54. Min.) und Jonas Adam (59. Min.) mit 4:1 in Führung, ehe die Gäste in der Schlußviertelstunde eine großartige Aufholjagd starteten und durch die Tore von Marcus Kornmann (68. Min.), Mika Binzen (73./75. Min.) und Maurice Bär (77. Min.) noch das Spiel drehten und einen 4:5 Auswärtssieg erzielten.

U15:

DJK Hattersheim – Spvgg. Hochheim 1:1 (1:0)

Die DJK ging kurz vor der Halbzeitpause (32. Min.) durch einen nicht genannten Spieler mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Hochheim glichen in der 58. Minute durch Kevin Probst zum Endstand von 1:1 aus.