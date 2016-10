am 3. Oktober 2016

am 3. Oktober 2016

TuS Nordenstadt – VfB Unterliederbach 1:5 (1:1)

Nordenstadt ging in der 15. Spielminute durch das Tor von Johannes Voll mit 1:0 in Führung, die Justin Kopkow unmittelbar vor der Halbzeitpause (40. Min.) für den VfB zum 1:1 Halbzeitstand ausgleichen konnte. In der 2. Halbzeit schossen dann Shem Gaim (59./66./78. Min.) und Filmone Teun (77. Min.) die Gäste aus Unterliederbach zum 1:5 Auswärtssieg.

JFV Waldbrunn – Germania Weilbach II 0:2

Leider sind die Torschützen nicht bekannt.

JSG Selters/Erbach – FC Eddersheim 2:1 (0:0)

Justin Wolter schoss die Gastgeber zunächst durch seine beiden Treffer in der 46. und 61. Min. mit 2:0 in Führung, ehe Hamza El Messaoudi in der Schlußminte (80. Min.) für den FCE nur noch auf 2:1 verkürzen konnte.

FV 02 Biebrich – Germania Schwanheim 4:0 (2:0)



Die Biebricher Tore erzielten Arnel Cikotic (15. Min.), Salim Bairi (21. Min.), Lukas Winter (55. Min.) und Otman Jaatit (71. Min.).