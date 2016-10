Mittwoch:

Freie Turner Wiesbaden – VfB Unterliederbach0:0 (0:0)

Samstag:

Germania Weilbach II – FSV Winkel 3:2 (2:0)

Torschützen für Weilbach waren Luca Simone Baio (11. Min.), Kaan Karaca (33. Min.) und Samy Ben Nhila (72. Min./Strafstoß).

Für die Gäste war Daniel Sternberg zweimal erfolgreich (50./51. Min.).

VfB Unterliederbach – Spvgg. Igstadt 11:1 (5:1)

Die Unterliederbacher Tore teilten sich Shem Gaim (6./18./39./71. Min.), Emmanuel Karas Mensah (7. Min.), Miroslav Komarcevic (21./43./50./59./74. Min.) und Ahmet Zeki Demircioglu (72. Min.).

Sonntag:

Germania Schwanheim – JSG Selters/Erbach 3:3 (2:2)



Die Gäste gingen zunächst durch die Tore von Jan Eric Bermbach (11. Min.) und Justin Wolter (15. Min.) mit 0:2 in Führung. Schwanheim konnte aber noch vor der Halbzeitpause durch die Tore von Said Akarkach (32. Min.) und Ricardo Mankowski (40. Min.) ausgleichen. Kurz nach der Pause (42. Min.) schoss erneut Ricardo Mankowski die Hausherren mit 3:2 in Führung, die dann Emre Can in der 65. Min. für die Gäste zum 3:3 Endstand ausgleichen konnte.

FC Eddersheim – JFV Walluf 6:0



Die Torschützen sind nicht bekannt.