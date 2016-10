1. FC Sulzbach – FC Eddersheim 3:5 (1:2)

Torschützen für Sulzbach waren Demian Ferizaj (36./48. Min.) und Yannick Kopp (86. Min.).

Für die Tore des FCE waren Paul Schmutzler (23./71. Min.), Mohamed El Messaoudi (24. Min.), Ricardo Pereira (67. Min.) und Fatih Gürses (83. Min.) verantwortlich.

FC Schwalbach – Germania Weilbach 3:1 (2:1)

Der FCS ging recht schnelldurch die Tore von Kemal Can Bozkurt (2. Min.) und Sefa Kaymak (13. Min.) it 2:0 in Führung, die Dimitri Bürkle kurz vor der Halbzeit (44. Min.) für Weilbach auf 1:2 verkürzen konnte. In der 86. Min. schoss Alpay Can Özdemir dann den alles entscheidenden Treffer zum 3:1 für die Hausherren.