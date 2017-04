SV Ruppertshain – SG Nassau Diedenbergen 2:2 (2:0)

Ruppertshain ging bis zur Halbzeitpause durch die Treffer von Lennard Louis Petry (15. Min.) und Leon Märzhäuser (43. Min.) mit 2:0 in Führung, In der 2. Halbzeit sorgten dann die Diedenbergener Tore von Sean Buckard (54. Min.) und Tobias Eichner (90. Min.) für den 2:2 Endstand.

JSG Zeilsheim/Hofheim – DJK Hattersheim 6:1 (2:0)

Für die JSG trafen Baris Colak (7./40./56. Min.), Muhammet Fatih Turan (64. Min.), Riccardo Piritore (82. Min.) und Bilal Benallaoua (87.).

Für den Hattersheimer Treffer sorgte Haris Hodzic in der 52. Spielminute durch ein Eigentor.

SG Oberliederbach – Viktoria Kelsterbach 4:1 (3:0)

Florim Abdi (23. Min.-Strafstoß-/28./86. Min.) und Soroush Moradi (42. Min.) trafen für die SGO, während Lars Christiansen in der 53. Min. für Kelsterbach erfolgreich war.

JSG Kriftel/Lorsbach – 1. FC Sulzbach 2:2 (0:1)

Unerwarteter Punktgewinn für die JSG. Sulzbach ging in der 25. Minute durch Marc Jajonek mit 0:1 in Führung. Dieser Treffer bedeutete auch den Halbzeitstand. Kurz nach der Halbzeitpause (47. Min.) glich Theodor Maurer für die Gastgeber zum 1:1 aus und Tim Fröde schoss in der 61. Minute die JSG zur 2:1 Führung. Erst in der Schlußphase (83. Min.) gelang dem Favoriten aus Sulzbach durch Kai Rasputin der Ausgleich zum 2:2 Endstand..