Mittwoch:

SV Ruppertshain – TuS Hornau II 2:3 (2:1)

Die Gäste aus Hornau gingen bereits in der 5. Spielminute durch den Treffer von Timon Bräunlich mit 1:0 in Führung, die Lennard Louis Petry (20. Min./Strafstoß) und Paul Krug (41. Min.) bis zur Halbzeit in eine 2:1 Führung für den SV Ruppertshain umwandelte. In der 2. Hälfte glich Jan Berner in der 53. Minute zunächst zum 2:2 für die Gäste aus, bevor unmittelbar vor Schluß (90. Min.) Luis Thalheimer der Siegtreffer zum 3:2 für die Hornauer Mannschaft gelang.

Samstag.

1.FC Viktoria Sindlingen – FSC Eschborn 2:3 (0:1)



Simon Fries brachte die Gäste in der 6. Min. mit 0:1 in Führung, die Alpaslan Simsek in der 56. Minute auf 0:2 ausbaute. Mourad Azouzi verkürzte in der 59. Spielminute für Sindlingen auf 1:2, doch wiederum Simon Fries schoss die Gäste per Strafstoß in der 78. Minute mit 1:3 in Führung. Unmittelbar danach (79. Min.) erzielte Emirkan Cakir den Anschlußtreffer für die Viktoria zum Endstand von 2:3.

FV Alemannia Nied – JSG Kriftel/Lorsbach 1:2 (1:0)



Driton Nuredini brachte die Gastgeber in der 42. Spielminute mit 1:0 in Führung, die Felix Gundling für die Gäste in der 48. Minute per Strafstoß zum 1:1 egalisierte. In der 86. Minute gelang dann Marco Schall der Treffer zum 1:2 Auswärtssieg der JSG.

JSG Diedenbergen/Hofheim – SG Oberliederbach 1:4 (1:1)



Die JSG ging in der 27. Spielminute durch Kevin Herrmann mit 1:0 in Führung, die Soroush Moradi in der 33. Minute zum 1:1 Halbzeitstand ausglich. Armend Sallauka (66. Min.), Ilias Moussaoui (67. Min.) und Tim Swierczek (72. Min.) schossen dann die Gäste zum 1:4 Auswärtssieg.

SFD Schwanheim – SV 09 Flörsheim 1:6 (0:4)



Kevin Schosser schoss das Tor für die Gastgeber in der 80. Spielminute.

Die Tore der Gäste teilten sich Ismail Bendadda (10. Min.), Darian Lukas Fritz (15./62. Min.), Marco Striebich (28. Min.) und Selasi Helegbe (31./70. Min.).

JSG Bremthal/Niederjosbach – JSG Sulzbach/Unterliederbach 2:4 (0:1)



Torschützen für die JSG waren n.a. (59. Min.) und Maurice Korten (63. Min./Eigentor).

Alle 4 Treffer der Gäste erzielte Noah Fischer (31./50./52./81. Min.).

FC Marxheim – FC Germania Okriftel 4:1



Die Torschützen sind nicht bekannt.

FV 08 Neuenhain – Tura Niederhöchstadt 0:6 (0:3)

Die Torschützen wurden nicht genannt.

Viktoria Kelsterbach – DJK Hattersheim (Viktoria Kelsterbach hat die Mannschaft zurückgezogen)