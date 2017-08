Dienstag:

FSC Eschborn – SFD Schwanheim 2:1 (0:1)

Die Gäste aus Schwanheim gingen in der 16. Spielminute durch Daniel Teklemariam mit 0:1 in Führung, was auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

In der 2. Halbzeit glich Sefa Kaymak in der 52. Minute zum 1:1 aus und Simon Fries schoss die Hausherren in der 65. Spielminute zum 2:1 Heimsieg.

Mittwoch:

Germania Okriftel – SV Ruppertshain 4:2 (1:1)



Gyokhan Mollov (7./66. Min.), Amir Rulani (55. Min.) und Serdar Sahin (60. Min.) trafen für die Gastgeber, während Lennard Louis Petry (28. Min.) und Luka Hager (77. Min.) für die Gäste erfolgreich waren.

SV 09 Flörsheim – FC Marxheim 3:4 (3:2)



Für den SV 09 trafen Darian Lukas Fritz (3. Min.), Marco Striebich (19. Min.) und Niklas Carnevale (60. Min.). Die Torschützen des FC Marxheim wurden nicht übermittelt.

SG Oberliederbach – JSG Bremthal/Niederjosbach 3:1 (0:1)



Die JSG gingen kurz vor der Halbzeitpause mit 0:1 in Führung. Leider ist der Torschütze nicht bekannt. In der 2. Halbzeit schossen dann Marko Pridorac (54. Min.), Rafet Redai (73. Min.) und Soroush Moradi (83. Min.) die Gastgeber zum Heimsieg.

JSG Kriftel/Lorsbach – Viktoria Kelsterbach 4:1 (4:1)



Die Gäste aus Kelsterbach gingen in der 22. Spielminute durch Mechmet Karampas mit 0:1 in Führung, die aber Felix Gundling (25. Min.), Marlon Fliedner (26. Min.), Konstantin Boquoi (33. Min.) und Silas Olbrich (43. Min.) noch vor der Pause in einen Sieg für die Gastgeber umwandelten.

TuS Hornau II – JSG Diedenbergen/Hofheim 4:4 (2:2)



Hornau ging bereits in der 8. Minute Nico Berger) und 9. Minute (Joshua Shin) durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Louis Meyer (39. Min.) und Ömer Aydin (43. Min.) konnten noch vor der Halbzeitpause für die Gäste ausgleichen. Felix Hospe schoss dann die Gastgeber in der 52. Min. wieder mit 3:2 in Führung, die Michael Meyer in der 79. und 81. Minute in eine 3:4 Führung für die JSG umwandelte. In der 87. Min. erzielte schließlich Jannick Parthe den Treffer zum 4:4 Endstand.

TuRa Niederhöchstadt – Alemannia Nied 11:0 (4:0)



Zu den Torschützen wurden keine Angaben gemacht.

FV 08 Neuenhain – Viktoria Sindlingen 5:2 (3:2)



Die Tore für den FV 08 schossen Filip Pajic (19. Min.), Bela Ben Autor (26./49. Min.) und Johannes Wooning (30./2. Min.).

Torschützen der Gäste waren Mourad Azouzi (2. Min.) und Mickyas Gaim (43. Min.).

Donnerstag:

DJK Hattersheim – JSG Sulzbach/Unterliederbach 5:1



Die Torschützen sind nicht bekannt.