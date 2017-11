U19:

SV Zeilsheim – JFV Taunusstein6:1 (2:1)

Für den SVZ trafen Roberto Lavino (15. Min.), Soufian Oualhaj (18. Min.), Malik Bouhmidi (55./74.-Strafstoß-/83. Min.) und Haris Hodzic (88. Min.).

Für die Gäste war Muhammed Coban (14. Min.) zum zwischenzeitlichen 0:1 erfolgreich.

FC Eddersheim – JSG Hünfelden 3:2

Die Torschützen sind nicht bekannt.

FV 02 Biebrich II – Germania Weilbach 3:0 (1:0)



Für den Biebricher Erfolg sorgten die Tore von Ayoub Medoaz (9. Min.), Nazim Everek (60. Min.) und Hüseyin Demirkaya (75. Min.).

U17:

JSG Selters/Erbach – Germania Schwanheim 0:3 (0:2)

Burak Erdem (3. Min.), Oualio Saadane (10. Min.) und Zouhir Msahli Manssouri (78. Min.) rafen zum Auswärtssieg der Germania.

SG Orlen – FC Eddersheim 1:4 (1:3)

Orlen ging in der 11. Spielminute durch Enes Erdogan mit 1:0 in Führung.

Deniz Krebs (18. Min.), Jason Doldo (34./66. Min.) und Marius Ptak (38. Min.) schossen die Eddersheimer Gäste zum 1:4 Auswärtssieg.

JSG Unterliederbach/Sulzbach – VfR 07 Limburg 2:1 (1:1)



ie JSG ging bereits in der 4. Spielminute durch Dustin Gruszka mit 1:0 in Führung, die Ömer Akbulut in der 29. Minute für die Gäste zum 1:1 ausglich. In der 2. Spielhälfte gelang dann Ömer Acar in der 56. Spielminute der Treffer zum 2.1 Heimsieg der JSG.

U15:

SG Kelkheim II – SV Wiesbaden 7:1 (2:1)

Die Kelkheimer Tore teilten sich Louis Höss (23. Min.), n.n. (35. Min.), Marlon Hilz (38. Min.), Magnus Birk (48. Min.), Jonah Straube (54. Min.) und Leon Alapic (62./67. in.).

Für die Gäste traf Sujith Appiha Chandraprabha in der 20. Min.).

VfR 07 Limburg – Germania Weilbach 3:0 (1:0)

Zum Sieg der Limburger sorgten die Tore von Kaya Bersan (20./60. Min.) und Ivan Biskoc (47. Min.).