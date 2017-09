am 4. September 2017

am 4. September 2017 —

U19:

JFV Idstein/Waldems – Germania Weilbach 4:2 (0:2)

Weilbach ging bis zur Pause durch die beiden Treffer von Milos Calosevic (3/36. Min.) mit 2:0 in Führung. In der 2. Halbzeit trafen jedoch nur noch die Gastgeber durch Jahija Murtezi (50./ 85. Min.), Simon Drewes (62. Min.) und Demian Rahimi (73. Min.) und siegten zum Schluß mit 4:2 Toren.

FC Eddersheim – FC Schwalbach 8:1 (0:1)

Die Gäste aus Schwalbach sorgten durch den Treffer von Zoran Barisic in der 31. Spielminute für die 0:1 Führung zur Halbzeitpause. In der 2. Spielhälfte drehten die Gastgeber jedoch auf und siegten am Ende durch die Tore von Chihab Labrazi (47./83. Min.), Hristos Papazois (55. Min.), Almedin Hodzic (60./61. Min.), Hamza El Messaoudi (74. Min.), Patrick Schur (85. Min.) und Zakaria Azagough (89. Min.) hoch mit 8:1 Toren.

SV Zeilsheim -spielfrei-

U17:

SV Frauenstein – SG Kelkheim II 1:4 (0:2)

Die Gäste aus Kelkheim gingen durch die Tore vonMaximilian Böger (6. Min.) und Soufiane El Harrak (36. Min.) mit 2:0 in die Halbzeitpause. In der 2. Hälfte erhöhte Kelkheim durch die beiden Treffer (49./70. Min.) von Vincent Ickstadt auf 4:0, ehe Dominik Smrz in der 75. Minute für die Gastgeber auf den Endstand von 1:4 verkürzen konnte.

Germania Weilbach – Germania Schwanheim 1:0 (0:0)



Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Torschütze war der Weilbacher Spieler Ogushan Esen in der 80+3. Spielminute.

JSG Unterliederbach/Sulzbach – FC Eddersheim 1:3 (0:0)



Den Treffer für die JSG erzielte Mohamed Mlahoudi in der 48.Spielminute per Strafstoß.

Die Tore für die Gäste aus Eddersheim schossen Jason Doldo (42.Strafstoß-/51. Min.) und Silas Gerstberger (80+1. Min.).

U15:

JFV Idstein/Waldems – Germania Weilbach II 1:10 (0:3)

Fas Tor für die Gastgeber erzielte Niels Oliver Mückenheim in der 46. Spielminute.

Die Weilbacher Treffer teilten sich Elias Walter (10./41./43. Min.), Lennox Lakmann (33. Min.), n.a. 39. Min.), n.a. (38./58. Min.), Aryan Teymouri (50. Min.), Armin Teymouri (62. Min.) und n.a. (65. Min.)

SG Kelkheim II – FV 02 Biebrich 3:3 (0:1)

Magnus Birk (37. Min.) und n.a. (60./62. Min./Strafstoß) trafen für Kelkheim, Steve Nkangoue war 3-mal (9./38./47. Min.) für die Gäste erfolgreich.

FC Eddersheim – TSG 1846 Mainz-Kastel 0:13 (0:7)

Für den Kantersieg der Gäste trugen sich Mark Ian Braun (3./46. Min.), Rashid Khalil Qamar (4./58. Min.), Dominik Auerbach (7./9./49. Min.), Justin Träger (22. in.), Simon Scheicher (30./35./55. Min.) und Timo Neimke (50./68. in.) in die Torschützenliste ein.

VfB Unterliederbach – VfR 07 Limburg 5:2 (2:1)

Die Tore des VfB erzielten Flavio Giura (4.64. Min.), Tcha Djobo Fayisal (20./66. Min.) und Jannik Lennart Kuhn (70. Min.).

Für die Gäste waren Milo Stein (23. Min.) und Maurice Dürrbeck (51. in.) erfolgreich.