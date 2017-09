U19:

FC Schwalbach – SV Niedernhausen

7:2 (2:1)

Die Schwalbacher Tore teilten sich Zoran Barisic (23./31. Min.), Valentin Savov (55./72./84. Min.), Niklas Krämer (80. Min.) und Shem Gaim (86. Min.).

Nils Östreich (13. Min.) und Luca Häuser (89. Min.) trafen für die Gäste.

Germania Weilbach – FC Eddersheim 1:3 (0:2)



Das Nachbarschaftsderby ging an die Gäste aus Eddersheim. Diese gingen durch Paul Schmutzler in der 18. Spielminute mit 0:1 in Führung, die druch ein Eigentor von Edgard Krebs in der 22. Minute auf 0:2 ausgebaut wurde. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach der Pause (49. Min.) erhöhte Hamza El Messaoudi durch einen Strafstoß auf 0:3, ehe Kevin Sabir in der 81. inute der Weilbacher Gegentreffer zum 1:3 Endstand gelang.

JSG Selters/Erbach – SV Zeilsheim 1:1 (1:0)



Die JSG ging in der 31. Minute durch Fabian Fuchs mit 1:0 in Führung, Aurent Basha glich in der 48. Minute für Zeilsheim zum 1:1 Endstand aus.

U17:

SG Kelkheim II – Spvgg. Sonnenberg 2:0 (0:0)



Soufiane El Harrak (48. Min.) und Leander Böer (72. Min.) trafen zum Sieg der Kelkheimer Mannschaft.

Germania Schwanheim – JSG Unterliederbach/Sulzbach 2:0 (0:0)



Doppelter Torschütze zum Heimsieg der Germania war Carmelo Abate in der 46. und 80. Spielminute.

FC Eddersheim – VfR 07 Limburg 12:0 (3:0)



Die Tore des FCE teilten sich Abdinur Ahmed Mohamed (5. Min.), Marius Ptak (6./56. Min.), Deniz Krebs (20./46. Min.), Jason Doldo (42./44. Min.), Maximilian Roth (45./70. Min.), Sebastian Schur (55. Min.) und Dominik Conan (60./77. Min.).

Freie Turner Wiesbaden – Germania Weilbach 2:0 (1:0)



Beide Tore zum Sieg der Gastgeber erzielte Ben Neumann (8&./50. Min.).

U15:

VfR 07 Limburg – SG Kelkheim II 4:1 (2:0)



Die Tore von Ivan Biskoc (15./34. Min.), Maurice Dürrbeck (38. Min.) und Kaya Bersan (68. Min.) sorgten für den Heimsieg der VfR 07. Der Kelkheimer Torscütze wurde nicht genannt.

SV Wiesbaden – FC Eddersheim (FCE hat die Mannschaft zurückgezogen)

Germania Weilbach II – JFV Hohenstein 1:1



Die Torschützen sind nicht bekannt.

TSG 1846 Mainz-Kastel – VfB Unterliederbach 1:1



Die Torschützen wurden nicht genannt.