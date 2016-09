U19:

Mittw.: Germania Weilbach II – FV 02 Biebrich 0:1

Der Torschütze ist leider nicht bekannt.

Sa.: VfR 07 Limburg – FC Eddersheim 3:2 (0:1)

Für Limburg trafen Mert Muhammet Cetin (46. Min.) und Niclas Janke (62./88. Min.).

Für den FCE waren Ricardo Pereira (26. Min.) und Johannes Behlau (84. Min./Eigentor) erfolgreich.

SV Heftrich – Germania Weilbach II 2:1 (1:1)

Jonas Nauheimer brachte die Gäste aus Weilbach in der 13. Minute mit 0:1 in Führung, die Pascal Merkel in der 38. Min. für die Gastgeber zum 1:1 Halbzeitstand ausglich. In der 62. Min. erzielte Justin Reil den Siegtreffer zum 2:1 Sieg der Gastgeber.

Freie Turner Wiesbaden – FC Schwalbach (Freie Turner haben zurückgezogen).

U17:

Spvgg. Igstadt – FC Eddersheim 0:12 (0:3)

Zum Kantersieg des FCE trafen Benjamin Bakay (5. Min.), Almedin Hodzic (12./20./53./61. Min.), Hamza El Messaoudi (42./50./60./74. Min.), Emmanuel Grabs (52. Min.), Justin Gundlach (66. Min.) und Dickson Nana Antwi (80. Min.).

TuS Nordenstadt – Germania Schwanheim 5:3 (2:1)

Oliver Schenk (11./31. Min./Strafst0ß), Silas Olbrich (14. Min.), Janko Brose (47. Min.) und Johannes Voll (75. Min.) trafen für Nordenstadt, Ricardo Mankowski (23./74. Min.) und Mouad Azaitouni (51. Min:) waren für Schwanheim erfolgreich.

JFV Waldbrunn – VfB Unterliederbach 0:3 (0:1)

Für den Sieg des VfB sorgten die Tore von Miroslav Komarcevic (30. Min.), Justin Kopkow (58. Min.) und Jovan Stegnjaja (80. Min.).

SG Orlen – Germania Weilbach II 4:0

Die Torschützen sind bisher nicht bekannt.

U15:

Di.: VfB Unterliederbach – SV Frauenstein 8:2 (5:1)

Flavio Giura (5. Min.), Etienne Kirchner (10./26. Min.), Dominik Haller (15./35./60./70. Min.) und Oussama Ahquim (50. Min.) waren für den VfB erfolgreich. Philipp Maurer (30./65. Min.) traf dür den SV Frauenstein.

Sa.: FC Bierstadt – FC Schwalbach 2:1 (0:0)

Die Torschützen von Bierstadt sind nicht bekannt.

Für den FCS war Ali Kodak in der 53. Min. erfolgreich.

VfB Unterliederbach – SV Wiesbaden 5:3 (2:2)

Die Unterliederbacher Tore teilten sich Oussama Ahquim (2. Min.), Etienne Kirchner (23. Min.), Adnan Mehicic (50. Min.), Tcha Djobo Fayisal (56. Min.) und Dominik Haller (63. Min.).

Die Torschützen des SVW sind nicht bekannt.