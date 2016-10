VFJ Hünstetten/Würges – Germania Weilbach II 3:0 (0:0)



Die Torschützen für die Gastgeber waren Maximilian Bilz (46. Min.) und Dimitrij Skobzew (73./81. Min.).

SG Hünfelden/Brechen/Weyer – FC Eddersheim 1:3 (1:2)

Finn Hass (20. Min.) und Ricardo Pereira (22. Min.) sorgten mit einem Doppelschlag zunächst für eine 0:2 Führung der Gäste, die Julian Fries in der 33. Min. für die Gastgeber zum 1:2 verkürzen konnte. In der 69. Spielminute sorgte dann Paul Schmutzler mit seinem Tor für den 1:3 Auswärtssieg des FCE.

FV 02 Biebrich II – FC Schwalbach 2:3 (0:2)

Kurz vor der Halbzeitpause sorgten die Treffer von Alpay Can Özdemir (42. Min.) und Sefa Kaymak (45. Min.) für den 0:2 Halbzeitstand für die Gäste. Benjamin von Eyss konnte in der 52. Minute per Strafstoß für die Gastgeber auf 1:2 verkürzen. In der 72. Minute gelang Leonoel Josue Jopia Pino mit seinem Treffer die 3:1 Führung für Schwalbach, die Nico Kowalke in der 87. Minute für Biebrich nur noch zum 2:3 Endstand verkürzen konnte. Mit diesem Auswärtssieg belegt der FCS momentan den 1. Tabellenplatz.