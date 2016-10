JSG Hünfelden/Brechen/Weyer – FC Schwalbach 2:6 (2:1)



Die Gastgeber gingen sehr schnell (5./15. Min.) durch Joscha Arnold mit 2:0 in Führung. In der 37. in. konnte Alpay Can Özdemir auf 21 verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. In der 2. Halbzeit schossen dann Emre Sönmez (51. Min.), nochmals Alpay Can Özdemir (57./77. Min.), Ante Lonar (62. Min.) und Sefa Kaymak (83. Min.) den FC Schwalbach zum 2:6 Auswärtssieg.

FC Eddersheim – JFV Idstein/Waldems 4:5 (2:3)

Für den FCE trafen Paul Schmutzler (8. Min.), Ricardo Pereira (12. Min.), Justin Thieme (57. Min.) und Daniel Chavero Vargas (65. Min.).

Für die siegreichen Gäste waren Jonas Lehmann (28./45. Min.), Jermaine Lyon (39./87. Min.) und Maximilian Bölsig (59. Min.) erfolgreich.

Germania Weilbach II – JFV Dietkirchen/Offheim 4:1 (3:1)

Die Weilbacher Treffer teilten sich Lars Joshua Leitz (14. Min.), Jakob König (35. Min.), Noah Buch (39. Min.) und Mirko Wundram (50. Min.).

Für die Gäste traf Niklas Seitner in der 15. Spielminute.